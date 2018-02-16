В 2017 году банки Татарстана выдали ипотечные кредиты на общую сумму в 66,4 млрд рублей, заявил Ильшат Гимаев.

«По итогам прошлого года мы перекрыли показатели 2014 года и выдали ипотечных кредитов на 66,4 млрд рублей. Количество ипотечных сделок составляет 44,3 тыс. единиц», — цитирует его пресс-служба минстроя РТ.

В 2014 году показатель составлял 52 млрд рублей, в 2015 — 37,5 млрд рублей, в 2016 году — 48,6 млрд рублей, сообщает TatCenter .