Банки по требованию ЦБ должны определиться с вариантом расчета совокупной долговой нагрузки (DTI) заемщиков. Большинство банкиров выступают за самостоятельный расчет показателя, выяснили «Известия» . Это, по мнению экспертов, минимизирует риски искажения информации, что в совокупности приведет к улучшению качества кредитных портфелей банков.

Как сообщили в ЦБ, механизм расчета совокупного долга заемщиков должен заработать в этом году, а проект нормативного акта по расчету DTI для публичных обсуждений будет опубликован в I квартале.

В Сбербанке склоняются к варианту самостоятельного расчета долговой нагрузки на основании данных бюро кредитных историй. В пресс-службе кредитной организации отметили, что одно из преимуществ такой схемы — высокая скорость получения информации. Заявки заемщиков будут рассматриваться быстрее, что положительно скажется на кредитовании. С вариантом Сбербанка согласны «Ак Барс», Бинбанк, «Зенит», Локо-Банк, Росгосстрах Банк и СМП Банк.

«Вариант, предложенный Сбербанком, минимизирует риск искажения информации, — уверен начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. — Кредитные организации склонны больше доверять собственным алгоритмам, а не получать данные из «черного ящика». Банк агрегирует информацию из разных бюро, сам удаляет дубликаты и рассчитывает поведенческие метрики клиента».

Альтернативный вариант предполагает, что банк обращается в системно значимые БКИ (СЗБКИ), которые запрашивают информацию у других бюро и предоставляют расчет DTI банку. За такое решение выступают Росбанк и Транскапиталбанк. Использование СЗБКИ исключает неполное введение данных кем-то из участников, считает начальник департамента оценки розничных рисков Транскапиталбанка Сергей Тараканов. Кроме того, добавляет он, кредитным организациям проще оперировать с одним документом, нет необходимости сводить информацию, не нужно и заключать договоры со всеми БКИ.

Хоум Кредит Банк поддержал оба варианта.

Очистка кредитных историй подтолкнет рост розничного кредитования и, соответственно, потребления, говорят эксперты. Это приведет к ускорению роста экономики. Кроме того, заемщики с высокой долговой нагрузкой не смогут брать займы, а это улучшит качество кредитных портфелей банков.

