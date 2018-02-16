Банк Уралсиб с 16 февраля по 2 марта включительно проводит акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Открывай бизнес с Китаем!». Для этого предпринимателю необходимо в период ее действия обратиться в отделение Банка или подать заявку на открытие счета на сайте uralsib.ru.

Клиенты Банка – участники ВЭД с Китаем могут воспользоваться услугами персональных валютных контролеров, а также осуществлять конвертацию валюты в системе Клиент-Банк по максимально выгодному курсу в рамках единой торговой сессии. Дополнительно с 1 марта Банк будет бесплатно принимать на расчетное обслуживание контракты в рамках валютного контроля. Кроме того, владельцы POS-терминалов Уралсиба могут принимать к оплате карты платежной системы China Union Pay, говорится в сообщении банка.

В линейке кредитных продуктов Уралсиба для малого бизнеса представлен спектр инструментов от кредитования до рефинансирования и услуг лизинга. Кроме того, для предпринимателей действует расчетно-кассовое обслуживание, подключение удобной бизнес-карты или зарплатного проекта. Также банк предлагает комплекс услуг и сервисов для старта и развития бизнеса.