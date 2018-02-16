ЦБ РФ проанализировал ситуацию и тренды в российской и мировой экономике и озвучил их в новом выпуске «Понятной экономики» на своем официальном YouTube-канале.



«Тот низкий рост цен на потребительские товары и услуги, который мы наблюдаем, сохранится низким и в будущем, — сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. — Так называемые проинфляционные риски (как краткосрочные, так и среднесрочные) в последнее время снизились. Это означает, что вероятность ускорения инфляции свыше 4% (замечу, что свыше 4%, а не 5% и 6%) существенно снизилась, это позволит Банку России увереннее и быстрее снижать ключевую ставку до уровня в 6—7%, который, по нашим расчетам, является устойчивым, равновесным в среднесрочной перспективе, обеспечивает сохранение инфляции на уровне 4% и при этом помогает росту экономики».

Результаты анализа регулятора также показали, что в следующем десятилетии с высокой вероятностью нефтяной рынок столкнется с серьезным вызовом. Он связан с развитием рынка электромобилей.

«Те сценарии, которые мы использовали, показали, что если развитие рынка электромобилей будет идти примерно так же, как в свое время появились автомобили и вытеснили гужевой транспорт с дорог, то в результате в середине 2020-х годов можно ожидать снижения спроса на нефть и нефтепродукты со стороны автомобильного транспорта, — сказал Морозов. — Понятно, что это несет серьезные риски как для глобального спроса на нефть, так и для цен на нефть. В этой ситуации очень важно сохранять консерватизм, как это делает Министерство финансов РФ, планируя государственный бюджет, исходя из цен на нефть 40 долларов США за баррель».



