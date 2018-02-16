Банк «ФК Открытие» досрочно вернул в феврале ЦБ 180 млрд рублей (это предоставленные в конце августа ресурсы на поддержку банка). Первый транш на 150 млрд рублей банк возвратил в конце прошлого года. Таким образом, банк мог вернуть регулятору дорогие ресурсы, продолжая пользоваться дешевыми средствами, пишет «Коммерсант».



Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов провел в четверг встречу с крупнейшими клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка. По словам Задорнова, «банк сейчас не испытывает проблем с ликвидностью». При этом он отметил, что «рост клиентских средств в декабре — феврале говорит о восстановлении доверия клиентов и повышении финансовой устойчивости банка». В частности, согласно отчетности банка только за декабрь 2017 года, средства клиентов выросли на 90 млрд рублей (до 719 млрд).

Судя по всему, отмечает издание, досрочно «ФК Открытие» вернул Банку России сравнительно дорогую ликвидность, которую получил на первоначальном этапе санации. Согласно данным банка, в августе он получил от ЦБ 330 млрд рублей сроком до 180 дней. В конце сентября ЦБ дополнительно выдал банку еще 380 млрд рублей, но уже сроком до трех лет. Благодаря подобным вливаниям банк прекратил практику заключения дорогих сделок РЕПО с ЦБ (под 10% годовых).

Вместе с тем, по оценке агентства Fitch, средняя стоимость привлеченных банком «ФК Открытие» от ЦБ средств в IV квартале 2017 года, то есть по сути двух депозитов, составила около 4% годовых. Этот показатель почти в два раза ниже, чем сложившиеся в это время ставки межбанковского рынка (7,5—8,5% годовых).

Стремление банка досрочно вернуть 330 млрд рублей имеет экономический смысл, если это рефинансирование было предоставлено дороже, чем по средней ставке. Издание не исключает, что ЦБ мог предоставить банку 380 млрд рублей по стандартной в случаях санаций ставке 0,51% годовых, тогда как более ранний и более короткий депозит в 330 млрд рублей — по ставке не менее 8% годовых. Таким образом, банк мог стремиться избавиться от дорогих средств и оставить почти бесплатные.