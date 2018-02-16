Агентство по страхованию вкладов внесло в реестр обязательств банка «Канский», чья лицензия была отозвана 13 декабря 2017 года, изменения по требованиям (в части основной суммы вклада) 20% физических лиц, подавших заявления о несогласии с размером страхового возмещения. Об этом сообщили в пятницу в АСВ, напомнив, что совместно с временной администрацией ведется работа по восстановлению в бухгалтерском учете информации о реальных обязательствах банка перед вкладчиками.

В общей сложности страховое возмещение в настоящий момент получили около 4 тыс. вкладчиков КБ «Канский». Размер выплат составил 1,75 млрд рублей, что, как следует из сообщения, составляет 91,1% страховой ответственности АСВ по данному страховому случаю с учетом вновь включенных в реестр требований.

«Вкладчики уведомляются о внесении изменений в реестр и возможности получения страхового возмещения в банке-агенте ( Сбербанк России ) путем направления СМС-сообщений», — уточняют в АСВ.

Как ранее сообщали в агентстве, в период работы в «Канском» временной администрации, в состав которой были включены служащие АСВ, были выявлены факты осуществления прежним руководством банка мошеннических операций по счетам вкладчиков. Так, в ходе формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками были выявлены факты несанкционированных списаний со счетов физических лиц, операции по приему денежных средств без зачисления на счета всей суммы или ее части, а также другие грубые нарушения порядка учета операций с вкладами. В начале января 2018 года временная администрация обнаружила на компьютере одного из работников банка электронную таблицу с несистематизированной информацией о примерно 800 вкладчиках и суммах денежных средств, предположительно списанных со счетов вкладчиков без их распоряжений либо не зачисленных на их счета; в балансе банка сведения об этих операциях отсутствуют. До этого сообщалось о примерно 600 забалансовых вкладчиках банка.

В начале февраля СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Красноярского края сообщали, что двое топ-менеджеров банка «Канский» помещены под домашний арест по делу о растрате .



Арбитражный суд Красноярского края 13 февраля признал банк «Канский» банкротом . Центробанк в конце января опубликовал данные, согласно которым «дыра» в балансе «Канского» составляет 319 млн рублей.