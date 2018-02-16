Агентство по страхованию вкладов 19 февраля начинает расчеты с вкладчиками Сибирского Банка Реконструкции и Развития (СБРР, Тюмень), у которого 6 февраля была отозвана лицензия. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств СБРР, за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 2,8 млрд рублей могут обратиться порядка 5,3 тыс. вкладчиков, в том числе 503 вкладчика, имеющих счета (вклады), открытые для осуществления предпринимательской деятельности, на сумму около 64 млн рублей.



Страховое возмещение будет выплачиваться в девяти субъектах РФ, в том числе в Тюмени за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,14 млрд рублей могут обратиться порядка 2,1 тыс. вкладчиков.

Сибирский Банк Реконструкции и Развития лишился лицензии 6 февраля текущего года. Согласно сообщению ЦБ, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств.

Сбербанк выплатит возмещение вкладчикам СБРР, проживающим в городе Шумерля (Чувашская Республика).



Как сообщалось, агентом АСВ по расчетам с клиентами СБРР также стал Запсибкомбанк . Он будет осуществлять выплаты вкладчикам, проживающим в Тюмени, Тобольске (Тюменская область), Нижневартовске, Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).