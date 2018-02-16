Российский рубль в пятницу не демонстрирует направленной динамики в парах с иностранными валютами. Доллар США стоит 56,43 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 70,38 руб. (-0,2%), констатирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

По ее словам, рубль закрывает эту неделю в позитивном ключе. Доллар США спустился к двухнедельным минимумам и пока останется там, в области 56,30-56,85 руб. Евро стабилизируется в диапазоне 70,15-70,95 руб.

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 19 февраля, составляют 56,35 руб. за американскую валюту и 70,64 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 3 копейки соответственно.

«Остаются сомнения из-за постоянных разговоров в США и Европе о действиях РФ в виртуальном пространстве, которые должны быть наказаны. Тем не менее рынок пока не чувствует непосредственной угрозы, а макроэкономические успехи России оказывают вполне поддерживающее воздействие на курс рубля. Напомним, что в рамках инвестиционного форума в Сочи, глава Минфина А. Силуанов говорил о возможности профицита бюджета на уровне 1,2% ВВП в текущем году», - комментирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».