Рубль вчера не полностью реализовал свой потенциал роста, замечает Роман Ткачук, старший аналитик Альпари. И если тому будет способствовать внешний фон, он сделает это сегодня. В первой половине дня торговая активность будет пониженной, поскольку биржи материкового Китая и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

По прогнозам эксперта, пара доллар/рубль проведет торги пятницы в диапазоне 56-56,5 руб. за «американца», а пара евро/рубль будет двигаться в границах отметок 70-71 руб. за евро.

Как анализирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», восстановление цен на нефть и поддержка со стороны налогового периода позволят российской валюте улучшить свои позиции.

«Так, в паре USD/RUB мы ожидаем отступления в район 56,3 рубля, что приблизит ее к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 56 рублей. Отметим, что пробой этого значения будет говорить о возможности обновления долларом годовых минимумов. При этом динамика рынка энергоносителей, также, как и на фондовом рынке, будет вносить корректировки в динамику рубля. В случае же отсутствия высокой волатильности в котировках «черного золота» и выхода нефти марки Brent выше 65 долларов, уже сегодня американская валюта может протестировать отметку 56 рублей», - комментирует аналитик.

«Российская валюта укрепилась примерно на 35 копеек. Если нефть не подведет, то уже на следующей неделе мы увидим тестирование двухгодичных минимумов – это чуть ниже 56 руб за доллар. С утра рубль еще немного подрастет на плюсующей нефти, но по итогам дня мы не ожидаем существенных изменений валютного курса», - прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.