Чистая прибыль Российского Национального Коммерческого Банка (РНКБ) по РСБУ за 2017 год превысила 1 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава банка Михаил Якунин в кулуарах Российского инвестиционного форума.



Согласно отчетности по РСБУ, по итогам 2016 года банк получил прибыль в размере 927,9 млн рублей.

«Мы по итогам 2017 года выросли по кредитному портфелю в семь раз, а прибыль будет более 1 млрд рублей по итогам года. И мы в дальнейшем планируем наращивать прибыль», — сказал он, уточнив, что речь идет о прибыли по РСБУ.

По его словам, в 2018 году РНКБ планирует нарастить прибыль до 1,5 млрд рублей.