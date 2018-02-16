Поправки, которые наделят Промсвязьбанк правом работать с гособоронзаказом, уже подготовлены, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.



«Сейчас уже подготовлены поправки, предложения, которые позволяют Промсвязьбанк с помощью определенных процедур передать государству, правительству, и он будет сосредоточен на этой работе, работе с военно-промышленным комплексом, оборонным заказом», — сказал он.

По мнению Аксакова, работа Промсвязьбанка с гособоронзаказом не повлияет на его работу в других сферах и не приведет к оттоку средств юридических лиц.

«Я думаю, что могут быть только вопросы, связанные с трансграничными операциями, и вопросы, связанные с экспортно-импортными операциями. Я не думаю, что в этом плане будут проблемы, поскольку это российская территория, российский бизнес, российский рубль», — добавил Аксаков.

В середине декабря 2017 года ЦБ РФ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию, функции которой выполняет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. Такое решение регулятор объяснил необходимостью мероприятий для оказания финансовой поддержки и дальнейшего развития деятельности банка.