15 февраля в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана прошел круглый стол РБК-Татарстан «Ипотека в Татарстане: низкие ставки – большие возможности?». В дискуссии принял участие директор Дирекции по развитию розничных продуктов «АК БАРС» Банка Тимур Губайдулин.

Эксперт отметил, что «АК БАРС» Банк планирует снижение ставок по ипотеке на 0,4% в начале марта, целом по году банк прогнозирует замедление темпов падения ипотечных ставок.

В ближайшие годы ипотека останется драйвером развития банковской розницы и будет двигать отрасль строительства. «По нашим аналитическим исследованиям, в ближайшие 2–3 года строительство жилья будет развиваться, так как есть нереализованный спрос со стороны населения. Такой макроэкономический показатель, как квадратный метр жилья на жителя страны, в нашем государстве ниже, чем во многих странах, поэтому есть потенциал для развития рынка», – уверен эксперт.

В дискуссии также приняли участие руководители государственных структур, представители ведущих строительных компаний и банковского сообщества Татарстана: заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, управляющий Абсолют Банка в Казани Марсель Зиляев, управляющий казанского филиала Уральского банка реконструкции и развития Марат Хасиятуллин, глава Операционного офиса «Казанский» филиала Банка «Уралсиб» Регина Гайнуллина.