С февраля тарифы на онлайн переводы по системе ЮНИСТРИМ стали еще выгоднее для клиентов. Снижена стоимость переводов с карт платежных систем Visa и МИР. Теперь тариф на онлайн переводы не зависит от платежной системы, выпустившей карту.

Напоминаем, что по ряду направлений доступны онлайн переводы в национальной валюте. ЮНИСТРИМ регулярно расширяет список этих стран. Сейчас отправка переводов с выплатой в национальной валюте на сайте в online.unistream.ru доступна в Армению, Молдову, Казахстан, Таджикистан, Беларусь, Великобританию, Филиппины.

В конце 2017 года ЮНИСТРИМ предложил пользователям онлайн переводов удобное мобильное приложение для устройств Android и iOS. Мобильное приложение позволяет отправлять переводы онлайн еще быстрее, сохранять историю своих переводов, данные получателей, привязывать банковские карты. На данный момент в мобильном приложении реализованы не все направления для переводов, список стран и валют отправки будет добавляться.

Скачать приложение для Android здесь

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*Исключения составляют переводы в Болгарию и на Филиппины. Для этих стран действует фиксированная комиссия 300 рублей.