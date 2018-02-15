Western Union находится на «этапе тестирования» продуктов Ripple, сообщил финансовый директор компании, Радж Агравал.

Ripple имеет два основных продукта: xCurrent, которое в настоящее время используют более 100 финансовых учреждений, и xRapid, основанный на XRP. Именно этот продукт сейчас тестирует Western Union.

По словам технического директора Western Union Шери Роудса, по-прежнему изучаются разные возможные блокчейн-приложения, которые можно использовать в бизнесе. Есть несколько пилотных проектов с Ripple, сообщает Altcoin .

«Мы планируем применять блокчейн в таких областях как, как обработка транзакций, оптимизация оборотного капитала, нормативные технологии и цифровая идентификация», - пояснил он.