ВТБ передаст Промсвязьбанку кредитный портфель и обслуживание клиентов — предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Коммерсант» .

По его словам, речь идет прежде всего о тех клиентах, кто попал под западные санкции.



«(ВТБ передаст) клиентов целиком — не только кредиты, а все обслуживание, расчеты. Целиком уходит клиент — вместе с активами, с пассивами, со всем», — объяснил Костин. Он отметил, что процесс передачи клиентов начнут после того, как в банке завершат санацию.

На базе санируемого через Фонд консолидации банковского сектора Промсвязьбанка правительство собирется создать опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.