Правительство Южной Кореи дало официальный ответ на популярную петицию, в которой жители призывали чиновников не разрушать «криптовалютную мечту» несправедливым регулированием.

Как пояснил Хонг Нам-ки, основная политика правительства — предотвращать незаконную деятельность и устранять неясности в индустрии виртуальных валют, при этом активно способствуя развитию технологии блокчейн, сообщает ForkLog .

«Обеспечение прозрачности криптовалютных транзакций в рамках нормативно-правовой сферы — первостепенная задача. Мы подходим к этому вопросу очень осторожно и внимательно, а также следим за состоянием рынка и международными трендами», — заявил он.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в январе жители Южной Кореи подписали петицию против ужесточения криптовалютного регулирования, в которой призывали власти страны прекратить давление на рынок криптовалют. Как тогда утверждалось, правительство должно было официально отреагировать в течение 30 дней.