Участники фабрики проектного финансирования — Внешэкономбанк, коммерческие банки и многосторонние банки развития подписали первые документы о взаимодействии для финансирования новых производств в рамках механизма фабрики. Данный механизм предусматривает предоставление кредитных средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита, поясняется в сообщении ВЭБа.

Церемония подписания состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Участниками фабрики от коммерческих и многосторонних банков развития стали Евразийский банк развития, Всероссийский Банк Развития Регионов, Совкомбанк и Международный инвестиционный банк.

«Дан старт фабрике проектного финансирования! Ожидаем, что фабрика повлияет на развитие проектного финансирования с помощью в том числе элементов господдержки и распределения риска. Коммерческие банки должны сыграть одну из ключевых ролей в развитии фабрики. Основная ее идея заключается в синдицированном кредитовании проектов с привлечением государственного субсидирования и государственных гарантий по облигациям. Механизм синдикации позволит на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3—4 рубля дополнительных инвестиций в экономику страны. Уверен, что наша активная работа по синдицированному кредитованию должна дать дополнительный рост объемов поддержки экономики России», — подчеркнул первый заместитель председателя — член правления ВЭБа Дмитрий Курдюков.

Соглашение о сотрудничестве между ВЭБом (оператор фабрики и организатор синдикаций), коммерческими банками и многосторонними банками развития предполагает поиск и проработку инвестиционных проектов, а также принятие решений о возможности их финансирования в рамках фабрики.

ВЭБ также подписал соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций. «Сотрудничество РФПИ и ВЭБа позволит придать новый импульс инвестиционной активности российскому рынку. Благодаря нашему участию проекты в рамках «фабрики» получат возможность привлечения лучших мировых практик и экспертизы от крупного российского инвестора с масштабной сетью партнерств по всему миру, — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — Согласно достигнутой договоренности, РФПИ будет принимать участие в работе фабрики и предоставлять акционерное финансирование прошедшим отбор проектам».

Отдельно сообщается о заключении ВЭБом соглашений о сотрудничестве в целях организации взаимодействия для финансирования проектов в рамках фабрики проектного финансирования со Сбербанком , ВТБ и Газпромбанком. Стороны определили в качестве приоритетных такие направления сотрудничества, как рассмотрение инвестиционных проектов и принятие решений о возможности их финансирования в рамках данного механизма; организация взаимодействия между участниками с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов; мониторинг хода реализации и постпроектный мониторинг инвестиционных проектов, профинансированных в рамках работы фабрики.

Согласно документу, банки вправе инициировать рассмотрение инвестиционных проектов на предмет возможности их финансирования в рамках фабрики, участвовать в проведении экспертизы проектов. В свою очередь Внешэкономбанк обеспечивает проведение экспертизы проектов на основе применения лучших рыночных практик, создание единой информационной системы для обмена информацией и взаимодействия с участниками фабрики.

«Запуск фабрики открывает новые перспективы участия широкого круга инвесторов в финансировании прорывных для экономики России проектов. Только по первому пулу проектов фабрики общая стоимость составляет порядка 180 миллиардов рублей. Это инфраструктурные проекты, высокотехнологичные производства, высокие переделы — важнейшие элементы экономики России будущего», — отметил глава ВЭБа Сергей Горьков.

Согласно данным ВЭБа, в число этих первых «подтвердившихся на фабрику» проектов входят:

завершение строительства и запуск в эксплуатацию прокатного комплекса Красноярского металлургического завода (общая стоимость проекта — 8,1 млрд, предполагаемое участие ВЭБа — до 6,8 млрд рублей);

строительство третьей очереди производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в Тульской области (общая стоимость проекта — 23,7 млрд рублей, инициатор — ОАО «Щекиноазот»);

организация масштабного производства активной фармацевтической субстанции стронция-84 (ЛС 82Sr). Отечественная инновационная технология направлена на удовлетворение потребностей России и мира в дефицитном лекарственном средстве. Проект общей стоимостью 3,2 млрд рублей реализует Центр развития ядерной медицины.

Срок проектов в рамках фабрики проектного финансирования ограничен 20 годами. Спонсор или инициатор проекта должен вложить не менее 20% собственных средств. Таким образом, реализуется стандартная для проектного финансирования пропорция — 80 на 20.