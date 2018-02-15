Глава ВТБ Андрей Костин заинтересован в дальнейшем снижении ставки Банком России, сообщает РИА Новости .

«Я как банкир пока еще заинтересован в дальнейшем снижении ставки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Банк России на первом в текущем году заседании совета директоров по денежно-кредитной политике 9 февраля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых.

«Снижение ставки (ЦБ. — Прим. ред.) позитивно для экономики, потому что облегчается доступ к каким-либо ресурсам, удешевляется для компании, больше инвестиций будет, повышение и доходов населения… это все как цепочка. Для банков есть и вторая сторона, потому что на таком уровне будет обязательно снижаться маржа банковская, потому что при низкой ставке кредитования она очень большой быть не может, банки это понимают. Но компенсация будет. Во-первых — рост объемов кредитования, во-вторых — больше надежности наших заемщиков», — пояснил Костин.

«Есть такое правильное мнение, что она (ставка. — Прим. ред.) должна зависеть от инфляции… Я думаю, что ставка в 5% вполне была бы реальной, — сказал он.

В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 п. п. Причем декабрьское снижение сразу на 50 базисных пунктов стало некоторым сюрпризом для аналитиков и участников рынка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда объяснила данное решение тем, что у регулятора в позитивную сторону поменялся взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году. При этом Банк России дал сигнал, что в 2018-м может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.