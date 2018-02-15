В санируемом Промсвязьбанке началось формирование новой управленческой команды. На этой неделе на работу в банк вышли шесть советников, приглашенных новым главой банка Петром Фрадковым . Кроме того, обсуждается возвращение некоторых его топ-менеджеров, уволенных прежними собственниками банка в преддверии его санации, пишет «Коммерсант».



«На этой неделе на должность советников вышли Андрей Киселев, Наталья Юдина, Олег Барыбин, Александр Зубарев, Вадим Дербинян и Владимир Гусев», — рассказал газете один из источников, знакомых с ситуацией. По его словам, ранее они работали с Петром Фрадковым, который должен возглавить Промсвязьбанк. Окончательная зона ответственности для каждого из них будет определена на следующей неделе.

В банк также возвращаются менеджеры из старой команды. Так, в ближайшее время в Промсвязьбанк должен выйти на роль советника экс-глава банка «Возрождение» Константин Басманов. До этого он руководил направлением МСБ в Промсвязьбанке и курировал проект санации Автовазбанка. Кроме того, обсуждается возможность возвращения еще некоторых топ-менеджеров из команды братьев Ананьевых (помимо Басманова).

Незадолго до решения ЦБ о санации Промсвязьбанка его бенефициары уволили ряд ключевых топ-менеджеров в Промсвязьбанке и банке «Возрождение» (контролировался Promsvyaz Capital B. V.). «Это тоже повлияло на финальный исход, в банке просто не осталось профессиональных людей, способных поддерживать бизнес, — говорит один из собеседников газеты. — Вряд ли эти конкретные менеджеры были в чем-то виноваты, но акционеры действовали крайне эмоционально».

Возвращение даже части старой команды эксперты называют нетипичным явлением. Оно может быть обусловлено их длительным опытом работы в банке и развитыми на этом фоне компетенциями, считают эксперты. Подобные кадровые решения также могут свидетельствовать об отсутствии претензий к бывшим топ-менеджерам со стороны регулятора, который на данный момент выступает санатором кредитной организации.