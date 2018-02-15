Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал» ООО «УралКапиталБанк» (рег. № 2519, г. Уфа).

Проблемы в деятельности ООО «УралКапиталБанк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщает регулятор.

В соответствии с приказом Банка России в ООО «УралКапиталБанк» назначена временная администрация.

ООО «УралКапиталБанк» — участник системы страхования вкладов.