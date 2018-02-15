Реальные зарплаты россиян в этом году могут возрасти на 4%. Такое мнение журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума высказал глава Минтруда Максим Топилин.



«Зарплаты, действительно, растут. В этом году, если будет очень низкая инфляция, если мы сохранимся на уровне 2,5—3%, я думаю, что зарплаты реальные в этом году могут вырасти больше, нежели чем в прошлом году. Где-то около 4%», — сказал Топилин, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом он признал, что, несмотря на рост зарплат, реальные доходы населения падают. «Что касается падения доходов, то ситуация заключается в том, что, скорее всего, это на самом-то деле результат успехов борьбы с нелегальной экономикой и теневыми доходами», — заявил министр.

Он пояснил, что доходы Росстат считает через расходы, «а когда у людей расходы становятся меньше, потому что они меньше получают от теневого сектора, отсюда вот этот феномен».