Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы четырех бывших руководителей Липецкоблбанка на решение о взыскании с них по заявлению Агентства по страхованию вкладов 751,2 млн рублей убытков, сообщили РАПСИ в суде.

Ответчики обжаловали в апелляции определение Арбитражного суда Липецкой области от 12 мая 2017 года.

В определении суда говорится о факте причинения вреда банку действиями Светланы Бобылевой, Алексея Левитина, Валентины Стеганцевой и Татьяны Носовой, «противоправности совершенных ими действий, наличии прямой причинно-следственной связи между их действиями и наступлением вреда банку в общем размере 751,2 миллиона рублей».

Арбитраж 20 июля 2016 года также арестовал имущество экс-руководителей банка. Суд арестовал имущество Бобылевой на сумму 77,1 млн рублей, Стеганцевой — на 73,1 млн рублей, Носовой — на 73,1 млн рублей, Левитина — на 601,1 млн рублей. Целью ареста, по информации суда, является предотвращение утраты имущества, что может причинить значительный ущерб кредиторам.

Областной арбитраж 21 августа 2013 года удовлетворил заявление Банка России о признании Липецкоблбанка банкротом.

Ранее АСВ выявило в Липецкоблбанке сомнительные операции по переводу средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, а также операции дробления крупных розничных вкладов. По информации АСВ, с учетом этого принято решение не включать обязательства банка перед физическими лицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов.