Компания «Деловая среда», структура Сбербанка, запустила с 15 февраля в пилотном режиме услугу дистанционной регистрации бизнеса с открытием счета. Сервис будет доступен на сайте компании.

Для регистрации нужно предоставить персональные данные, подтвердить их в сервисе «Сбербанк.Онлайн», выбрать вид деятельности, налогообложение и планируемые операции по расчетному счету, оплатить госпошлину, а затем с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта подтвердить личность и получить электронную подпись, сообщает Rusbase .

После рассмотрения заявки предпринимателю нужно будет подписать документы для открытия счета.

Представитель «Деловой среды» подчеркнул, что это первый подобный сервис в России. Пока он был запущен в трех тестовых регионах – Калужской, Тверской и Тульской областях, и только для регистрации статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Позже планируется добавить в него регистрацию ООО и запустить услугу по всей России. Подведение итогов пилотного проекта запланировано на 31 декабря.