Платформа для регистрации финансовых сделок предполагает создание личного кабинета для клиента, где будет размещена информация о его сделках: как прошедших, так и проходящих в настоящее время. Об этом рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе выступления на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Платформа для регистрации финансовых сделок предполагает создание некоего личного кабинета для клиента, где будет информация о его сделках — как прошедших, так и проходящих в настоящее время. Очень часто люди сами не помнят или не знают до конца, какое количество карт у них открыто, какие счета с какими остатками у них остались. Мы считаем, что вот такая подсказка или такая услуга — в одном месте получить всю информацию о себе, если вы хотите ее получить, — была бы крайне полезна», — рассказала она в ходе выступления.

Скоробогатова подчеркнула, что все это будет только с согласия клиента. Речь не идет о том, что это должно быть обязательное условие или обязательное требование.