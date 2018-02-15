Дистанционное обслуживание, помимо идентификации пользователя через биометрию, может быть дополнено видеоконференцией клиента с банком. Об этом рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе выступления на X Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Банк имеет право провести какие-то другие удаленные мероприятия по идентификации, то есть сравнить, возможно, данные об этом клиенте с другими источниками, если ему нужно, или в режиме видеоконференции задать какие-то вопросы», — рассказала представитель регулятора.