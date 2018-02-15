Российские регионы преодолели порог долгового кризиса и выбрались из долговой ямы за прошлый год. Об этом на сессии «Региональный бюджет. Потратить нельзя сэкономить», которая прошла в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«По сути, мы стояли на пороге долгового кризиса субъектов РФ еще два года назад, когда долги росли, дефицит зашкаливал, и многие регионы, по сути дела, оказались в долговой яме. За прошлый год этот вопрос решен», — передает его слова ТАСС.

Силуанов на сессии заявил, что снять «долговой навес» регионов удалось благодаря огромной проделанной работе. Так, была проведена реструктуризация бюджетных кредитов, собственные расходы и доходы стали сопоставимыми. В числе достижений Силуанов также назвал распределение бюджетов на три года вперед, что «дало уверенность регионам по своим бюджетам».

