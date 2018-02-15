Минфин РФ прогнозирует по итогам текущего года профицит федерального бюджета в диапазоне 1,5—2% ВВП.

При этом, несмотря на ожидаемый профицит, сокращение программы внутренних заимствований не планируется, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Профицит бюджета может составить от 1,5% до 2% ВВП при текущих ценах (на нефть)», — заявил министр.

При этом, по словам Силуанова, программа внутренних заимствований не будет сокращена. «Мы заимствования не будем сокращать, потому что мы одновременно будем, как и в прошлом году, выполнять свою программу заимствований, с одной стороны, а с другой стороны — накапливать нефтегазовые доходы в резервы, то есть два таких противоположных потока пойдет», — пояснил глава Минфина.

Он также отметил, что, согласно прогнозу ведомства, инфляция в России в текущем году будет находиться на уровне примерно в 3%. «Мы, конечно, проводим жесткую бюджетную политику. Поэтому, конечно, мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах ожидаемых уровней — 4%. Будет ли она 2%, мне сложно сейчас сказать. Думаю, это будет ближе к серединному значению — между 2% и 4%, то есть около 3%», — сообщил министр.