Правительство рассматривает возможность изменения структуры налогов в России, но без увеличения нагрузки на добросовестный бизнес. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС .

«Изменение структуры налогов мы рассматриваем, но общее налоговое бремя не увеличится. Особенно это касается добросовестных налогоплательщиков», — сказал министр.

По его словам, правительство обсуждает различные предложения по изменению структуры налогов. «Переход от прямых налогов к косвенным, задача подстегнуть рост экономики. Нам нужен маневр в области расходов, нужно увеличить инфраструктурные расходы, но никто не предполагает использовать для этого дополнительное налогообложение бизнеса», — подчеркнул Силуанов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что солидарен с позицией Минфина. Он считает, что налоговая нагрузка увеличиваться не должна.

В конце года Минфин внес в правительство свои предложения по изменению налоговой системы, подготовленные по просьбе президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что все изменения будут законодательно зафиксированы в течение 2018 года.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что правительству придется работать без отпуска, чтобы принять все налоговые изменения в весеннюю сессию.