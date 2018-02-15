Сбербанк на 19% увеличил кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) благодаря внедрению новых технологий и теперь активно работает над сокращением срока выдачи кредита. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. По его словам, к концу года выдача такого кредита займет не более семи минут.

В качестве примера он привел смарт-кредиты, запущенные в прошлом году. С помощью машинного обучения и анализа трансакционной активности заемщика банк еще до его обращения определяет лимит кредита, который может быть одобрен, рассказал Попов. В результате получение кредита занимает около одного дня, подчеркнул он.

«По этой технологии мы выдали уже более 28 тысяч кредитов на сумму свыше 45 миллиардов рублей. Средний чек — 2 миллиона рублей», — отметил Попов. Проблемность по таким кредитам составляет всего 0,27%, уточнил представитель госбанка.

Кроме того, в ближайшее время Сбербанк намерен запустить онлайн-кредитование для пользователей системы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Задача на конец года — сократить срок выдачи кредита до семи минут.

По его словам, в Сбербанке на сегодняшний день обслуживаются более 2 млн компаний малого и среднего бизнеса.

«В прошлом году мы выдали предпринимателям кредиты на сумму более 1,28 триллиона рублей, превысив показатели 2016 года на 60%. Средняя ставка по выдаваемым кредитам МСП снизилась на 1,5 процентного пункта и находится на отметке 11,2% годовых. Каждый пятый кредит, выдаваемый малому бизнесу, — инвестиционный, а средний срок кредитования составляет три с половиной года», — заявил вице-президент Сбербанка.