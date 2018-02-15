Сбербанк запустил весеннюю акцию по потребительскому кредитованию , в рамках которой снизил на 1,4 процентного пункта ставку по кредитам «Потребительский без обеспечения» и «Потребительский под поручительство» при оформлении займа на сумму свыше 250 тыс. рублей.

Без обеспечения банк готов предоставить кредит в размере до 3 млн рублей. При заключении договора на сумму до 250 тыс. рублей ставка варьируется от 13,9% до 19,9% годовых, свыше 250 тыс. — от 12,5% до 18,5% годовых.

Сумма финансирования под поручительство может достигать 5 млн рублей. Ставка при кредитовании на сумму менее 250 тыс. находится в диапазоне 13,9—18,9% годовых, более 250 тыс. — 12,5—17,5% годовых.

«Ставка внутри диапазона определяется банком индивидуально для каждого клиента на основании анализа его финансового состояния, поэтому заемщику неизвестно до подачи заявки, на какую процентную ставку он может рассчитывать. Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту Сбербанка, минимальная ставка каждого диапазона ниже на 1 процентный пункт. В целом Сбербанк предлагает довольно выгодные условия кредитования, однако непрозрачные принципы формирования процентной ставки снижают привлекательность продукта. Напомню, что в рамках зимней акции Сбербанк устанавливал единую ставку, а не диапазон», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

В Сбербанке отсутствуют комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору. Срок финансирования может достигать пяти лет.

«Сегодня мы запустили рекордно низкие для Сбербанка ставки по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции. В декабре — январе выдачи Сбербанка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли максимального значения для этих месяцев — более 225 миллиардов рублей», — сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее о том, что Сбербанк снизит ставки по потребкредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ, сообщил глава финучреждения Герман Греф. Окончательное решение о снижении ставок по другим продуктам банка будет принято на следующей неделе.