Сбербанк снизил минимальные ставки по программам из линейки предложений кредитов для малого и среднего бизнеса .

Ставки снижены по большинству кредитных программ. Так, до 11% годовых снижены ставки по программам: « Бизнес-авто » (ранее — 12,1% годовых), « Бизнес-актив » (ранее — 12,2% годовых), « Бизнес-инвест » (ранее — 11,8% годовых), « Бизнес-недвижимость » (ранее — 11,8% годовых) и « Бизнес-оборот » (ранее — 11,8% годовых).

С 14,52% годовых до 12,9% годовых снижены ставки по кредиту « Бизнес-доверие », а по программе « Доверие » минимальная ставка снижена на 1,5 п. п., до 17% годовых.

По всем программам итоговая процентная ставка зависит от финансового состояния заемщика, первоначального взноса, срока и суммы кредита, предоставляемого залога.

«Сбербанк длительное время не снижал ставки по кредитам бизнесу, что отчасти объяснялось довольно низкими минимальными ставками на фоне средних ставок по рынку. Однако очередное понижение ключевой ставки Банком России простимулировало Сбербанк провести корректировку ставок в сторону уменьшения», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.