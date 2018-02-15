Сбербанк первым в России предоставил клиентам возможность онлайн регистрации бизнеса и дистанционного открытия расчетного счета через сервис своей дочерней компании «Деловая среда».



Впервые сервис был представлен на Российском инвестиционном форуме.

Для онлайн-регистрации бизнеса предпринимателю необходимо сформировать заявку. Для этого нужно будет предоставить персональные данные и подтвердить их корректность в Сбербанк онлайн, выбрать вид деятельности и систему налогообложения, указать планируемые операции по расчетному счету для подбора максимально выгодного и удобного пакета услуг в Сбербанке, оплатить госпошлину.

Далее с помощью специального приложения и биометрического заграничного паспорта необходимо будет подтвердить личность и получить электронную подпись для заверения документов.

Сервис будет представлен на платформе знаний и сервисов «Деловая среда» (Dasreda.ru). Проект реализуется в рамках программы правительства РФ «Старт за ноль» и направлен на увеличение средних и малых предприятий в стране. Сервис будет бесплатным.

Рассмотрение заявления клиента и принятие решения о регистрации бизнеса в Федеральной налоговой службе займет три дня (не считая дня подачи). После подтверждения регистрации бизнеса необходимо подписать документы на открытие счета. Вся процедура, не считая периода ожидания решения налоговой и регистрации бизнеса, займет не более 30 минут.

Проект пока реализуется в трех регионах: Калужской, Тверской и Тульской областях. На первом этапе зарегистрироваться дистанционно могут индивидуальные предприниматели. На втором этапе реализации этого проекта на трех территориях можно будет зарегистрировать ООО с одним учредителем. На третьем — сервис будет доступен по всей России. Окончание эксперимента и подведение итогов намечено на 31 декабря 2018 года.

Принять участие в эксперименте могут пользователи Сбербанк онлайн старше 18 лет, имеющие Android-смартфон версии 5.0 и выше с NFC-технологией. Для регистрации также нужны паспорт РФ, СНИЛС, биометрический загранпаспорт, выпущенный не ранее 2009 года.