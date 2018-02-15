Вопрос передачи Промсвязьбанку кредитов предприятий, попавших в санкционный список, пока не обсуждался со Сбербанком. Активы банка передаваться Промсвязьбанку не будут, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Российского инвестиционного форума.



«Я не знаю еще, мы не обсуждали», — сказал Греф, отвечая на вопрос о передаче кредитов, передает ТАСС. Он уточнил, что вопрос передачи активов не коснется Сбербанка.



Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, в январе был назначен опорным банком по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Руководителем кредитной организации, входящей в десятку крупнейших банков страны, планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.