Уже более чем в 300 салонах связи Tele2 в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях клиенты могут совершать денежные переводы, направлять средства на погашение кредита или оплату патента, а также пополнять счет карты. До конца 2018 года услуги ЮНИСТРИМ будут доступны клиентам Tele2 во всех 65 регионах присутствия мобильного оператора.

Разветвленная сеть обслуживания Tele2 и низкие тарифы ЮНИСТРИМ предоставляют возможность максимально быстро и удобно отправить денежный перевод по России, в Грузию и страны СНГ, Европы и Азии. Для осуществления перевода достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, указать страну и ФИО получателя перевода. Оформление перевода занимает всего несколько минут, тарифы на переводы составляют от 0%.

Выдача средств производится в любом пункте обслуживания ЮНИСТРИМ. При этом в Армении, Грузии, Казахстане, Белоруссии, Таджикистане и Молдавии денежный перевод можно получить в том числе и в национальной валюте.

«Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших операторов связи на рынке, что, несомненно, позволит нам повысить удобство и качество обслуживания среди клиентов, которые регулярно отправляют денежные средства как по России, так и заграницу. Благодаря широкой географии присутствия и выгодному расположению пунктов обслуживания Tele2, услуги ЮНИСТРИМ становятся более доступными и комфортными для наших клиентов», – отмечает Кирилл Пальчун, председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ».

«Tele2 стремится стать по-настоящему любимым оператором, который всегда находится рядом с клиентом и делает его жизнь проще и комфортнее. Сотрудничество с ЮНИСТРИМ позволило нам расширить список услуг для посетителей торговых точек. Теперь они могут не только стать нашим клиентом или купить смартфон, но и воспользоваться быстрыми и удобными сервисами денежных переводов», – заявил Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.