Объем сделок Росбанка по торговому финансированию за 2017 год превысил 170 млрд рублей. При этом портфель операций торгового финансирования вырос до 120,5 млрд рублей, превысив на 11% соответствующий показатель предыдущего года (109 млрд рублей на конец 2016 года).

Также налажено успешное сотрудничество с Societe Generale China и крупными китайскими компаниями, которое открывает новые возможности для роста бизнеса в будущем, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам директор Департамента торгового финансирования Росбанка Марианны Кузановой, Росбанк продолжит активно развивать данное направление бизнеса, поддерживая растущий спрос со стороны различных клиентских сегментов и используя все преимущества глобального присутствия группы Societe Generale.