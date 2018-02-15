Таковы данные кредитной организации за 2017 год.
Объем сделок Росбанка по торговому финансированию за 2017 год превысил 170 млрд рублей. При этом портфель операций торгового финансирования вырос до 120,5 млрд рублей, превысив на 11% соответствующий показатель предыдущего года (109 млрд рублей на конец 2016 года).
Также налажено успешное сотрудничество с Societe Generale China и крупными китайскими компаниями, которое открывает новые возможности для роста бизнеса в будущем, говорится в сообщении кредитной организации.
По словам директор Департамента торгового финансирования Росбанка Марианны Кузановой, Росбанк продолжит активно развивать данное направление бизнеса, поддерживая растущий спрос со стороны различных клиентских сегментов и используя все преимущества глобального присутствия группы Societe Generale.
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