Главными государственными задачами россияне считают повышение благосостояния народа (41%) и развитие отечественной экономики (40%), свидетельствуют результаты декабрьского опроса исследовательского холдинга «Ромир». При этом еще в 2015 году к борьбе с бедностью призывали только 29% опрошенных, отмечают социологи.

К числу основных госзадач россияне также отнесли борьбу с коррупцией (31%). Стоит отметить, что еще в 2015 году проблема коррупции волновала 17% населения.

«Вероятно, проблема благосостояния народа обострилась на фоне кризиса и тяжелой экономической ситуации. Также не исключено, что громкие коррупционные процессы подогрели интерес к вопросу борьбы с коррупцией», — полагают в «Ромире».



Важность усиления престижа России в мире и укрепления российской государственности по сравнению с 2015 годом заметно снизилась. Если два с половиной года назад о престиже страны на мировой арене говорил 21% респондентов, то сегодня — уже 15%. Проблема укрепления государственности волнует теперь на треть меньше респондентов (12%), чем в 2015 году (18%).

«В отличие от экономического положения в стране эти задачи, по мнению россиян, видимо, получили положительную динамику в своем развитии», — делают выводы социологи.



По отношению к другим предложенным к рассмотрению задачам государственного масштаба существенных изменений с момента последнего опроса не произошло. Так, по-прежнему 29% россиян одной из госзадач считают развитие социальной помощи населению.

Всего лишь в рамках статпогрешности (2—3%) изменились показатели по таким задачам для власти, как уменьшение влияния олигархов на власть (11%), создание условий для развития частного бизнеса (8%), решение проблем миграции (6%) и проведение рыночных реформ (6%).