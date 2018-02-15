Блокчейн-стартап Ripple и Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA), которое выполняет функции центрального банка этой страны, заключили договор о запуске пилотной программы по применению криптовалюты для проведения банковский платежей.

SAMA намерена поддержать эти банки созданием специальных регуляторных актов, а также намерена помочь с обучением по использованию этой системы, сообщает Altcoin .

SAMA станет вторым банком в мире, после Bank of England, запустившим аналогичный проект в прошлом году, который будет использовать решение xCurrent для мгновенных международных платежей при повышенной прозрачности и сниженных затратах.