Прокуратура должна надежно защищать права вкладчиков и бороться с отмыванием преступных доходов, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

«Нужно повысить уровень координации правоохранительными и контрольно-надзорными органами, которые выявляют нарушение законодательства в банковской сфере в кредитных учреждениях. Прошу решительно бороться с отмыванием преступных доходов и вместе с тем надежно защищать права вкладчиков и заемщиков », — сказал Путин на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Ранее представители Союза вкладчиков передали президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором они просят его защитить пострадавших клиентов частных банков с отозванными лицензиями.

Союз вкладчиков был создан в конце 2017 года на волне протестов вкладчиков-«превышенцев» банка «Югра». Сейчас он объединил пострадавших клиентов всех рухнувших банков.