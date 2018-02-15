Promsvyaz Capital B.V. подал иск к Банку России о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Третьим лицом по делу выступает УК Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), говорится в материалах картотеки суда.

Заявление было подано в среду, 14 февраля. Предмет заявления в материалах суда не раскрывается. РБК ожидает комментарий ЦБ. Представитель Promsvyaz Capital B.V. от комментариев отказался.

Ранее Промсвязьбанк подал иск к Банку России . О санации Промсвязьбанка через ФКБС регулятор сообщил 15 декабря. Планируется, что на финансовое оздоровление кредитной организации уйдет до полугода.

12 февраля банк «Возрождение» подал иск к ЦБ, в котором оспаривает решение о привлечении банка к административной ответственности из-за нарушения. «Возрождение» принадлежит Алексею и Дмитрию Ананьевым, бывшим акционерам Промсвязьбанка, о санации которого было объявлено 15 декабря. Через Promsvyaz Capital B. V. они контролируют 52,79% акций банка.