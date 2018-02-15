Минфин и Банк России обсуждают возможность передачи Промсвязьбанку активов других кредитных организаций, связанных с предприятиями, включенными в санкционный список, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы предусматриваем передачу Промсвязьбанка от ЦБ в АСВ, а АСВ уже передаст его Росимуществу, при этом банк будет иметь нормальную достаточность капитала и не требовать какой-то докапитализации. Но если мы в этот банк будем передавать активы других банков, связанных с предприятиями, которые попали в список SDN (санкционный список, Specially Designated Nationals. — Прим. ред.), соответственно, банку потребуется капитал. В этой связи мы сейчас обсуждаем с банками, с ЦБ, что такая передача активов, кредитов должна сопровождаться и передачей Промсвязьбанку капитала, но это вопрос дискуссионный. Объем кредитов, который будет передаваться, — до одного триллиона рублей», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что передача активов не повлияет на достаточность капитала таких банков, потому что они передают и активы, и капитал.