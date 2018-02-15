Судьба криптовалют не ясна, сейчас это сплошные спекуляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Судьба криптовалют нам не понятна. Именно с этим связана высокая степень волатильности таких валют, то есть падение и рост курса этих валют. Потому что к ним нет доверия, это бесконечный набор спекуляций», — сказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, есть различные мнения о том, останутся криптовалюты или исчезнут, но технология блокчейн — распределенного реестра данных — вне зависимости от судьбы криптовалют «останется точно».



«И это (блокчейн) очень полезно для человечества и должно использоваться и в нашей стране», — сказал Медведев.