Для развития инвестиционного потенциала необходимо обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для бизнеса, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Мы обеспечили макроэкономическую стабильность, наша экономика даже под санкциями стала менее зависимой от внешних шоков и цен на сырье, мы довели инфляцию до рекордно низкого уровня. У нас устойчивая бюджетная система, и курс национальной валюты, и динамика ВВП вышли в плюс, в том числе за счет адресной поддержки отраслей. Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия сейчас: на создании честных и прозрачных условий для бизнеса», — сказал он.

«Одни бюджетные деньги не способны раскрутить экономику, надо стимулировать частные инвестиции. Что надо инвесторам в первую очередь? Это предсказуемость условий ведения бизнеса, стабильность налоговой системы, низкая инфляция, прозрачная и предсказуемая тарифная политика», — уточнил Медведев.