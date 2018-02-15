Как заявил Михаил Абызов, единая онлайн-платформа для взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами заработает с 2024 года. А в этом году будет продолжаться работа с различными формами личных кабинетов.

«Мы предложим и единое облачное решение, но не будем никого туда загонять. Наша задача через пять лет для предпринимателя и любого поднадзорного объекта обеспечить единый электронный кабинет по взаимоотношению с региональными и муниципальными надзорами, - сказал Абызов. - Понятно, что это очень сложно сделать. Ведь придется совмещать все практики: и самые передовые, и, наоборот, отстающих подтягивать».

По словам министра, в рамках начавшейся еще год назад Реформы контрольной и надзорной деятельности к 2025 году планируется сокращение в два раза административного давления на бизнес, пишет «Российская газета» .

За три прошедших года количество плановых проверок уже сокращено в три раза, а внеплановых - на 40 процентов.