Правительство выделит несколько миллиардов рублей в рамках госпрограммы развития цифровой экономики в текущем году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Аркадий Дворкович.

Он напомнил, что в рамках госпрограммы уже приняты четыре «дорожные карты»: по нормативному регулированию, инфраструктуре, кибербезопасности и сквозным технологиям. Готовится документ по кадрам и образованию. «На реализацию этих «дорожных карт» нужны определенные деньги. Мы по всему, что касается первых четырех карт, действительно определили небольшой объем, критически важный для того, чтобы начать реализацию программы в этом году. Скоро документ пойдет на подпись председателя правительства, средства будут выделены», — отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли эта сумма в пределах 3,5 млрд рублей, Дворкович сказал: «Примерно в этом масштабе». «Точную цифру я назвать пока не могу, идет окончательная сверка», — добавил он.