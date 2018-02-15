Пенсионный фонд России (ПФР) намерен сокращать штат своих сотрудников за счет внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс назначения пенсий. Об этом в интервью ТАСС в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума заявил глава ПФР Антон Дроздов.

«Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», — сказал Дроздов.

В качестве примеров использования новых технологий он привел работу кол-центров по типовым запросам и процесс назначения пенсий.

Глава ПФР напомнил, что из-за перевода администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу было сокращено 12 тыс. сотрудников ПФР.

«Затем у нас по программе дальнейшая оптимизация нашей численности, в том числе связанная с внедрением информационных технологий, с перестройкой наших технологических процессов», — сказала Дроздов, отметив, что уже достигнуто 17-процентное сокращение штата.