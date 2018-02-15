Bitcoin Changer на своем сайте информирует, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств», а также предупреждает, что нарушает законодательство Российской Федерации и готов за это «предложить лучший курс».

Сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление активами», пишет РБК .

По словам члена экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе Никиты Куликова, описанная на сайте Bitcoin Changer схема с займом является серой и подпадает под внимание со стороны Федеральной налоговой службы.

Владельцы сайта могут понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК).

До декабря 2015 года эта компания называлась иначе — ЗАО «Интеркоммерц управление активами». Она была переименована в АО «Биткоин кредит» на основании заявления представителя компании в Федеральную налоговую службу.

«Интеркоммерц управление активами» существовала с 2007 года и управляла паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, однако в 2015 году ЦБ лишил ее лицензии из-за неоднократных нарушений требований к раскрытию информации, а позже обвинил ее в манипулировании рынком.

Компания использовала бренд и логотипы банка «Интеркоммерц», который тоже лишился лицензии, но позже — в феврале 2016 года. Бывший вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков объяснил, что юридически банк «Интеркоммерц» и «Интеркоммерц управление активами» не связаны.