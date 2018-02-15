Онлайн-сервис ориентирован на обналичивание «неучтенных денежных средств».
Bitcoin Changer на своем сайте информирует, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств», а также предупреждает, что нарушает законодательство Российской Федерации и готов за это «предложить лучший курс».
Сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление активами», пишет РБК.
По словам члена экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Государственной думе Никиты Куликова, описанная на сайте Bitcoin Changer схема с займом является серой и подпадает под внимание со стороны Федеральной налоговой службы.
Владельцы сайта могут понести уголовную ответственность по статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК), отмыванием денежных средств (ст. 174 УК) и уклонением от уплаты налогов (ст. 199 УК).
До декабря 2015 года эта компания называлась иначе — ЗАО «Интеркоммерц управление активами». Она была переименована в АО «Биткоин кредит» на основании заявления представителя компании в Федеральную налоговую службу.
«Интеркоммерц управление активами» существовала с 2007 года и управляла паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, однако в 2015 году ЦБ лишил ее лицензии из-за неоднократных нарушений требований к раскрытию информации, а позже обвинил ее в манипулировании рынком.
Компания использовала бренд и логотипы банка «Интеркоммерц», который тоже лишился лицензии, но позже — в феврале 2016 года. Бывший вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков объяснил, что юридически банк «Интеркоммерц» и «Интеркоммерц управление активами» не связаны.
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