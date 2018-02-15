Необходимо упрощать механизмы налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП) и малого бизнеса. Об этом рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Если мы говорим о налогообложении этого сектора, оно должно быть максимально простым. Люди готовы платить очень большие проценты: YouDo 15—20%. Люди платят налоги только тогда, когда они заработали, а не просто когда на них сваливается какая-то сумма в конце года вне зависимости от того, много ты заработал, мало ты заработал», — отметил Орешкин.

Он предложил ориентироваться на ставку 6% от выручки. «Есть упрощенная система налогообложения, есть уровень в 6% от выручки. Вот именно на этот уровень нужно плюс-минус ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть для самозанятых», — заявил министр.

При этом, по его словам, важно, чтобы человек, вовлеченный в такую систему, получал легальность, накопление прав, доступ к финансовой системе.