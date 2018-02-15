Любые дополнительные сборы и платежи для бизнеса должны трактоваться как новые налоги и вводиться только по решению законодателей, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на Российском инвестиционном форуме.

«Все, что похоже на налоги, должно трактоваться как налоги. Мы должны поставить преграду, чтобы единственным основанием для введения нового платежа было только законодательно принятое решение», — указал Орешкин.

Он сказал, что не надо давать возможность исполнительной власти проявлять больше инициативы в сфере введения новых платежей.