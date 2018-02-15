Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не видит оснований для существенного пересмотра макроэкономического прогноза на 2018 год. Об этом министр заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, передает ТАСС.



«Пока каких-то предпосылок, чтобы мы кардинально меняли взгляд на этот год, нет. Конечно, во многом то, что у нас будет происходить во втором полугодии, особенно в последующие годы, будет зависеть от экономической повестки на ближайшие шесть лет», — сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ планирует подготовить новый макропрогноз на 2018—2020 годы в апреле. При подготовке нового макропрогноза министерство будет исходить из цены барреля нефти в 50—60 долларов.