Инфраструктурные проекты должны влиять на окружающую среду и менять сознание людей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Среда очень серьезное влияние оказывает на человека, и этот эффект невозможно сразу оценить, он оказывает долгосрочное влияние на развитие всей экономики. Важно, чтобы эта инфраструктура имела положительный социально-экономический эффект. Нам нужны такие проекты, которые меняют сознание людей, влияют на экономику и создают драйверы для роста», — указал Орешкин.

В качестве таких проектов он привел в пример новый аэропорт в Ростове-на-Дону. «Я разговаривал со знакомым, он сказал, что у него слезы на глаза навернулись, когда он увидел этот аэропорт», — сказал министр.